Госстат рассказал, куда больше всего украинцы ездили в 2017 году

В целом в прошлом году украинцы посетили 71 страну мира.

2017 года за границей побывали почти 26,5 млн украинцев, подавляющее большинство - с частной поездкой. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеГосстат подсчитал, сколько иностранцев посетили Украину в 2017 годуБольше всего украинцев выезжали в Польше – 9,9 млн. Более, чем вдвое меньше наших сограждан выезжало в России – 4,3 млн. На третьем месте – Венгрия (3,1 млн).

Также много украинцев путешествовало в Молдову (1,68 млн), Беларусь и Турцию (до каждой из них - почти по 1,2 млн), Румынии (свыше 1 млн), Словакии (850 тыс.) и Египта (733 тыс.).

Наименее популярные для украинцев страны для посещения Таджикистан (10 человек за весь прошлый год), Норвегия, Питкэрн, Мали, Кыргызстан (по 7 человек), и лишь по одному украинцу побывали в Ираке, Канаде и Южной Корее 2017 года.

В целом в прошлом году украинцы посетили 71 страну мира.

Как сообщал УНИАН, Украину в 2017 году посетили свыше 14 млн иностранцев. Лидерами среди количества лиц, которые пересекали украинскую границу в 2017 году, стали граждане соседних стран. Так, из Молдовы прибыло 4,4 млн человек, Беларуси – 2,7 млн, РФ – 1,4 млн, Польше – 1,1 млн, Венгрии – 1 млн.