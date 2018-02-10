В Луцке разоблачили сотрудника СБУ, который "собирал дань" с предпринимателей

В Луцке предприниматели платили сотруднику СБУ, чтобы не иметь препятствий при осуществлении экспортно-импортных операций.

Оперативники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на получении взятки в размере трех тысяч долларов сотрудника одного из подразделений спецслужбы в Волынской области.

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители задокументировали, что злоумышленник систематически требовал от местных предпринимателей неправомерную выгоду за несоздание препятствий при осуществлении экспортно-импортных операций.

«Сотрудники СБУ задержали «коллегу» в Луцке во время получения очередной взятки от бизнесмена в размере трех тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове задержали чиновника-антикоррупционера, который требовал у коллеги взятку.