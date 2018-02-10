В Луцке разоблачили сотрудника СБУ, который "собирал дань" с предпринимателей

12:44, 10 февраля 2018
Общество
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В Луцке сотрудника СБУ задержали во время получения взятки в размере 3 тыс. долларов / Фото ssu.gov.ua

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители задокументировали, что злоумышленник систематически требовал от местных предпринимателей неправомерную выгоду за несоздание препятствий при осуществлении экспортно-импортных операций.

«Сотрудники СБУ задержали «коллегу» в Луцке во время получения очередной взятки от бизнесмена в размере трех тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове задержали чиновника-антикоррупционера, который требовал у коллеги взятку.

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