Евровидение-2018: Pur:Pur представили конкурсную песню Fire (видео)

В Fire говорится о том, что внутри каждого творца, художника, музыканта есть обжигающее тепло, которым он жаждет поделиться с миром, прокомментировали свою конкурсную песню Pur:Pur.

Украинская группа Pur:Pur презентовала лирик-видео на песню Fire, с которой будет сражаться в национальном отборе за право представлять Украину на "Евровидении 2018". Видео разместили на канале группы в YouTube.

"В Fire говорится о том, что внутри каждого творца, художника, музыканта есть обжигающее тепло, которым он жаждет поделиться с миром, чтобы согреть сердца всех вокруг и зажечь в них огонь любви ко всему, что нас окружает", – объяснили музыканты. Pur:Pur выступит в субботу, 10 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и "UА:Перший".

Читайте такжеЕвровидение-2018: певец Constantine представил свою конкурсную песню "Місто" (видео)

Полуфиналы украинского национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение 2018" пройдут 10-го и 17 февраля. Известны имена 18 украинских исполнителей, которые примут в нем участие.

В финал, который состоится 24 февраля, выйдет шесть участников.

Конкурс "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая.