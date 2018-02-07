В Киеве демонтируют МАФы возле радиорынка на Караваевых Дачах

Мнения киевлян по этому поводу разделились: если одни поддерживают демонтаж сооружений, то другие надеются, что предприниматели-владельцы МАФов дадут "достойный отпор" таким действиям.

В Соломенском районе Киева (жилой массив Караваевы Дачи) происходит демонтаж МАФов, размещенных возле местного радиорынка.

Читайте такжеПоловина ларьков с фаст-фудом в Киеве работают с нарушениямиОб этом сообщается в Facebook проекта «Киев оперативный». Публикация сопровождается фото, сделанным на месте событий.

Следует отметить, что в комментариях к публикации мнения пользователей разделились - если одни выступают за полный демонтаж сооружений и рынка в целом, то другие надеются, что предприниматели-владельцы Мафов дадут "достойный отпор" таким действиям.

17 января сообщалось, что в Киеве на Печерске во время демонтажа МАФов произошла стрельба, предприниматель получил ранения в ногу.

Установлено, что между людьми, которые приехали проводить демонтаж торговых киосков, и предпринимателями возник конфликт. Владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги. С места происшествия полиция изъяла одну стреляную гильзу.