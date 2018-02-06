На Одесщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
20:55, 06 февраля 2018
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По информации полиции, злоумышленник с 2013 года находится в розыске за угон транспортных средств.
Пограничники передали задержанного работникам полиции / фото 24tv.ua
В Одесской области задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за угон автомобилей.
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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля в пункте пропуска «Кучурган» пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с офицерами оперативно-разведывательного отдела задержали гражданина России.
По информации полиции, злоумышленник с 2013 года находится в розыске за угон транспортных средств.
Задержанный передан работникам полиции.
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