На Одесщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

20:55, 06 февраля 2018
Общество
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Пограничники передали задержанного работникам полиции / фото 24tv.ua

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля в пункте пропуска «Кучурган» пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с офицерами оперативно-разведывательного отдела задержали гражданина России.

По информации полиции, злоумышленник с 2013 года находится в розыске за угон транспортных средств.

Задержанный передан работникам полиции.

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