На Одесщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

20:55, 06 февраля 2018 Общество 320

По информации полиции, злоумышленник с 2013 года находится в розыске за угон транспортных средств.

В Одесской области задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за угон автомобилей. Читайте такжеСуд поставил точку в многолетнем скандале: памятник Екатерине II останется в центре Одессы Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля в пункте пропуска «Кучурган» пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с офицерами оперативно-разведывательного отдела задержали гражданина России. По информации полиции, злоумышленник с 2013 года находится в розыске за угон транспортных средств. Задержанный передан работникам полиции.

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