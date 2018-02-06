Евровидение-2018: певец Constantine представил свою конкурсную песню "Місто" (видео)

По словам музыканта, это его первая украиноязычная композиция в репертуаре и он написал ее специально для Национального отбора.

Национальный отбор на Евровидение 2018 стартует уже 10 февраля. Участник Нацотбора-2018 – украинский исполнитель Constantine – презентовал конкурсную композицию "Місто", с которой будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2018.

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На большой сцене песня зазвучит первой 10 февраля, во время первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 на телеканалах СТБ и UΛ:Первый в 19:00.

По словам музыканта, это его первая украиноязычная композиция в репертуаре и он написал ее специально для Национального отбора.

"Ульяне Кушик – вокалистке и автору слов этой песни – удалось полностью воссоздать ту атмосферу, которую я вложил, когда писал музыку. Ведь мы все обжигаемся и знаем, что такое слезы и расставания. Но главное – помнить, что потом всегда случается чудо! Мы оживаем и снова начинаем замечать, как прекрасен мир вокруг", – прокомментировал выход песни Constantine.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора 2018 стартуют в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA:ПЕРВЫЙ. Два полуфинала состоятся 10 и 17 февраля, а финал – 24 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе. Будут выбирать победителя путем голосования и зрителей, и жюри.