Трагический пожар в лагере "Виктория": суд оставил под домашним арестом инспектора ГСЧС

Адвокат настаивал на смягчении меры пресечения - домашнем аресте с 22.00 до 7.00.

Апелляционный суд Одесской области сегодня оставил под круглосуточным домашним арестом инспектора подразделения ГСЧС, который подозревается в служебной халатности, приведшей к пожару в детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория», в результате чего 15 сентября 2017 года погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 5 февраля рассмотрена апелляция адвоката, который настаивал на смягчении меры пресечения - домашнем аресте с 22.00 до 7.00.

Читайте такжеТрагедия в одесском лагере: родители погибших девочек уверены, что тела перепутали и требуют эксгумации (видео)

Также рассмотрена апелляция на постановление Приморского райсуда Одессы об отстранении подозреваемого от должности ведущего инспектора Киевского райотдела Главного управления ГСЧС в Одесской области на срок досудебного следствия.

«Л. Бондарь подозревается в том, что, будучи должностным лицом, а также осведомленным о нарушении правил пожарной безопасности в комплексе «Виктория», создающих угрозу жизни и здоровью людей, недобросовестно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что фигурант не составил соответствующий рапорт с ходатайством об обращении в административный суд по применению мер реагирования в виде полного или частичного приостановления работы коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория» и не подал указанный рапорт своему непосредственному руководству.

Защитник настаивал на отмене постановлений Приморского райсуда «в связи с отсутствием обоснованного подозрения».

Рассмотрев жалобы защитника, суд оставил их без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог в размере 128 тыс. грн, который почти сразу был внесен, а сам фигурант помещен в больницу.

28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог и снова поместил его в СИЗО.

10 января 2018 года прокуратура заявила о завершении расследования в отношении Саркисяна и направлении ходатайства о продлении его ареста для того, чтобы дать возможность сторонам процесса ознакомиться с материалами завершенного производства по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). 12 января Приморский райсуд продлил содержание Саркисяна в СИЗО еще на 60 суток.

На прошлой неделе одному из ведущих инспекторов подразделения ГСЧС сообщено о подозрении в служебной халатности, которая привела к пожару.