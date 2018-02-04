Крымскотатарский активист вышел из-под ареста в оккупированном Симферополе

В воскресенье, 4 февраля, под зданием изолятора в Симферополе собралось около 60 человек, чтобы встретить Энвера Кроша.

В Симферополе вышел на свободу крымскотатарский активист Энвер Крош, которого осудили на 10 суток за "пропаганду экстремистских организаций".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В воскресенье, 4 февраля, под зданием изолятора в Симферополе собралось около 60 человек, чтобы встретить Энвера Кроша.

"Не очень хочется сейчас говорить об аресте и задержании. Скажу одно: мы не рассчитываем на справедливость наших судов, но это не повод оставаться в стороне и не поддерживать соотечественников", – сказал активист после выхода на свободу и поблагодарил всех за поддержку.

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Напомним, российские силовики утром 25 января провели обыски в Джанкое в доме Энвера Кроша. После этого его доставили в райотдел полиции. Активисты сообщают, что у Кроша изъяли телефон, планшет и ноутбук.

Мужчину обвинили в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 российского кодекса (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и арестовали на 10 суток.