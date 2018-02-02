Убийцу бойца АТО Артема Приходько отпустили по закону об амнистии (видео)

Ему присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на волю.

Убийцу бойца АТО Артема Приходько отпустили на свободу по закону об амнистии.

Как говорится в сюжете ТСН, ему присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на волю. В столице огласили приговор мужчине, который убил бойца АТО Артема Приходько.

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Он сбил его машиной и протащил более ста метров по дороге. Дело сначала расследовали как убийство, потом изменили на ДТП, в итоге освободили из-под стражи по закону об амнистии.

Ранее сообщалось, что в Киеве расстреляли одного из подозреваемых в убийстве бойца АТО Приходько.