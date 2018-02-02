Убийцу бойца АТО Артема Приходько отпустили по закону об амнистии (видео)
19:47, 02 февраля 2018
877 0
Ему присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на волю.
Убийцу атошника Артема Приходько отпустили на свободу по закону об амнистии
Убийцу бойца АТО Артема Приходько отпустили на свободу по закону об амнистии.
Как говорится в сюжете ТСН, ему присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на волю. В столице огласили приговор мужчине, который убил бойца АТО Артема Приходько.
Читайте такжеЗадержан третий подозреваемый в убийстве бойца АТО Артема Приходько - ГПУ
Он сбил его машиной и протащил более ста метров по дороге. Дело сначала расследовали как убийство, потом изменили на ДТП, в итоге освободили из-под стражи по закону об амнистии.
Ранее сообщалось, что в Киеве расстреляли одного из подозреваемых в убийстве бойца АТО Приходько.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter