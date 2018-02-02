В Запорожье местные сорвали пророссийский митинг (видео)
19:04, 02 февраля 2018Общество
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Немногочисленные участники акции собрались, чтобы почтить "подвиг советских бойцов под Сталинградом".
Пророссийский митинг сорвали горожане в Запорожье
В Запорожье горожане сорвали пророссийский митинг организации, называющей себя "Бессмертный полк".
Как говорится в сюжете ТСН, немногочисленные участники акции объясняли: собрались, чтобы почтить "подвиг советских бойцов под Сталинградом". И рядовых запорожцев это возмутило. Они обвинили митингующих в пропаганде "русского мира".
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