В Запорожье местные сорвали пророссийский митинг (видео)

Немногочисленные участники акции собрались, чтобы почтить "подвиг советских бойцов под Сталинградом".

В Запорожье горожане сорвали пророссийский митинг организации, называющей себя "Бессмертный полк".

Как говорится в сюжете ТСН, немногочисленные участники акции объясняли: собрались, чтобы почтить "подвиг советских бойцов под Сталинградом". И рядовых запорожцев это возмутило. Они обвинили митингующих в пропаганде "русского мира".

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