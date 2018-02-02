Серийное производство ракет "Ольха" начнется после испытаний в марте - Турчинов

Секретарь СНБО указал, что «Ольха» превосходит свой российский аналог под названием «Смерч».

Государственные испытания ракетного комплекса «Ольха» состоятся в марте, после чего начнется его серийное производство.

Читайте такжеВ Украине состоялись первые испытания отечественной крылатой ракеты наземного базирования (фоторепортаж, видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время открытия Центра реагирования на киберугрозы сегодня в Киеве.

«Относительно «Ольхи» - эта ракета уникальная, эта ракета лучше, чем российский аналог, который называется «Смерч». Мы ожидаем уже в марте государственные испытания, и после того, как ракета будет взята на вооружение украинской армии, - ее серийное производство», - заявил он и добавил, «что уже есть огромный запрос на эти ракеты за рубежом».

Как сообщал УНИАН, 17 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко поставил задачу завершить процесс испытаний и начать производство ракетного комплекса «Ольха» в 2018 году. Ранее, 22 декабря 2017 года, Порошенко заявил об успешных испытаниях ракетного комплекса «Ольха».

Еще в августе 2016 года, советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что украинские военные провели первый запуск новой ракеты. При этом он отметил, что информация о том, какого типа была эта ракета, засекречена. В свою очередь военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, это были испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». «Рабочее название комплекса «Ольха». Пуски состоялись на полигоне под Одессой – в месте, где такие испытания проводились впервые», - отметил он.