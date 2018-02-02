Четверо украинцев вернулись домой после многих лет плена в Ливии (фото)

Как сообщили в МИД, украинцы удерживались в Ливии более шести лет.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о возвращении на Родину четырех украинских граждан после многих лет плена в Ливии.

Читайте такжеНазваны самые опасные для туристов страны в 2018 годуОб этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии", - говорится в сообщении.

Президент также выразил благодарность дипломатам и внешней разведке за спасенных украинцев.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, украинцы удерживались в Ливии более шести лет. "2 февраля 2018 украинским дипломатам совместными усилиями со Службой внешней разведки удалось обеспечить возвращение на Родину четырех граждан Украины, которые более шести лет удерживались в Ливии", - заявили в МИД.

Также в МИД в очередной раз призвали граждан Украины воздержаться от посещения Ливии в связи со сложной ситуацией с безопасностью в этой стране и невозможностью обеспечения на ее территории надлежащей консульско-правовой помощи, а тех, кто продолжает там находиться, - покинуть территорию страны.

Отдельно пресс-служба МИД Беларуси сообщила об освобождении гражданина Беларуси из ливийского плена, который там содержался с августа 2011 года одной из так называемых "революционных бригад".

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2011 года вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муаммару Каддафи.

В МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. Среди задержанных есть одна женщина. Весной 2012 года начался судебный процесс над украинцами.

В августе 2014 года при содействии МИД на Родину вернулись 18 украинцев, в плену оставались еще 4 граждан Украины.

В Прошлом году ливийская береговая охрана арестовала два танкера, среди которых судно с украинским флагом, и задержала их экипажи, которые подозреваются в контрабанде нефти.