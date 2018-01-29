В Житомире презентуют выставку текстильного искусства художницы Нишпорской
17:39, 29 января 2018Общество
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Ирина Нишпорская - житомирская художница выполняет свои работы в оригинальной манере батика.
Выставка продлится с 30 января по 10 февраля / фото zt-rada.gov.ua
Завтра в Житомире презентуют выставку текстильного искусства “Дары солнца" художницы Ирины Нишпорской.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении, 30 января в Доме украинской культуры в Житомире состоится презентация выставки текстильного искусства Ирины Нишпорской "Дары солнца".
Выставка продлится с 30 января по 10 февраля.
Ирина Нишпорская - житомирская художница выполняет свои работы в оригинальной манере батика.
Батик - ручная роспись по ткани. Прежде всего батик используют для создания одежды - как повседневной, так и новомодного или праздничного.
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