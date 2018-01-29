В Житомире презентуют выставку текстильного искусства художницы Нишпорской

Ирина Нишпорская - житомирская художница выполняет свои работы в оригинальной манере батика.

Завтра в Житомире презентуют выставку текстильного искусства “Дары солнца" художницы Ирины Нишпорской.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 30 января в Доме украинской культуры в Житомире состоится презентация выставки текстильного искусства Ирины Нишпорской "Дары солнца".

Выставка продлится с 30 января по 10 февраля.

Ирина Нишпорская - житомирская художница выполняет свои работы в оригинальной манере батика.

Батик - ручная роспись по ткани. Прежде всего батик используют для создания одежды - как повседневной, так и новомодного или праздничного.