В Украине ежедневно на дорогах погибает около 10 человек - глава Нацполиции

В полиции считают, что внедрение видеофиксации нарушений правил дорожного движения на треть снизит аварийность.

В Украине ежедневно на дорогах погибает около 10 человек, а это недопустимо высокий показатель. Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил на годовой итоговой коллегии МВД.

"Аварийность на дорогах недопустимо высокая. Ежедневно погибает около 10 граждан. Внедрение системы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволит резко снизить аварийность на дорогах, ведь причиной трети аварий является превышение скорости. Об этом свидетельствует опыт европейских стран", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2017 года Кабинет министров Украины одобрил ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения уровня безопасности на дорогах.

В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрения видеофиксации нарушений ПДД, изменений в порядке выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Так, ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018 года.

Также вступил в силу новый порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В то же время новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения еще не начала действовать.