Киевским водителям начали приходить смс о превышении скорости

Киевским водителям начали приходить смс-сообщения о превышении разрешенной скорости движения.

Водители начали делиться скриншотами таких сообщений в соцсетях, сообщает Киев Оперативный.

"Сегодня днем уже от нескольких водителей получили скриншоты сообщений, которые поступили им на мобильники. Поэтому, будьте осмотрительны - не превышайте установленные ограничения скорости", - сообщили в сообществе.

При этом, как отметили в группе Киев Автомобильный, представители Патрульной полиции пока никаких официальных комментариев относительно таких сообщений не дают.

Отметим, что в смс сообщают исключительно о факте превышения скорости, никаких требований относительно оплачивания штрафа в сообщениях нет.

Напомним, с 1 января в Украине действуют новые ограничения скорости движения. Максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снизили до 50 км/ч с 60 км/час.