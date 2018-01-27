Взрыв в Кабуле: МИД проверяет информацию об украинцах, число жертв выросло до 40

Украинские дипломаты выражают соболезнования семьям погибших и раненым в результате теракта в Кабуле.

Министерство иностранных дел Украины осуждает террористический акт в столице Афганистана и проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины среди погибших и раненых.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

"Опять теракт в Кабуле. Категорически осуждаем. Выражаем соболезнование. МИД проверяет информацию относительно граждан Украины", - написала пресс-секретарь.

Снова теракт в Кабуле. Категорически осуждаем. Выражаем соболезнования. МИД проверяет информацию относительно граждан Украины https://t.co/VLfnjn2GbV — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 27, 2018

Стало известно, что сегодня, 27 января, в Кабуле в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек, еще 140 получили ранения.

Об этом сообщает The New York Times.

"По меньшей мере 40 человек были убиты и более 140 ранены, когда мощный взрыв прогремел на многолюдной улице в Кабуле в субботу", - сообщили афганские чиновники.

Читайте такжеУ иностранных посольств в Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

140 раненых были доставлены в больницы.

Афганские должностные лица опасаются, что число жертв может увеличиться.

Теракт был совершен на охраняемой улице, которая ведет к старому зданию Министерства внутренних дел Афганистана и нескольким посольствам.

Как сообщили в МВД, взрывные устройства были установлены в автомобиле скорой помощи, которой удалось проехать первый блокпост на въезде в эту улицу.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Талибан".