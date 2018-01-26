Половина украинцев не прочитала ни одной книги за прошлый год – опрос

Чаще всего читатели книг встречаются среди лиц, которые имеют высшее образование, а реже всего – среди лиц со средним образованием (соответственно, 57% против 31%).

Меньше чем половина украинцев (43%) за последний год прочитали хотя бы одну книгу, а 51% – вообще не прочитали ни одной. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group в октябре-ноябре 2017 года.

Согласно данным опубликованным на сайте социологической компании в пятницу, 26 января, чаще читают жители Востока и Центра страны (соответственно, 49% и 46%), в то время как в южных областях Украины – всего (34%), пишет Zaxid.net.

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В прошлом году склонность к чтению книг чаще проявляли женщины, чем мужчины (48% против 38%). Чаще всего читатели книг встречаются среди лиц, которые имеют высшее образование, а реже всего – среди лиц со средним образованием (соответственно, 57% против 31%).

Говоря только о тех, кто читает книги (43% опрошенных украинцев), социологи отмечают, что за прошлый год каждый прочитал в среднем около семи книг. Некоторые из них за анализируемый период прочитали не более одной книги, а некоторые – несколько десятков.

Опрос проводился с 27 октября по 9 ноября 2017 года. В исследовании приняли участие 1802 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу поселения и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополь). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.