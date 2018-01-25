Во Львове собираются пикетировать церковь УПЦ МП с требованием ее демонтажа

В Львове 28 января хотят пикетировать незаконно построенную церковь Московского патриархата, которая располагается на проспекте Красной Калины, 89.

Об этом сегодня, 25 января, во время сессии Львовского городского совета заявил депутат от ВО «Свобода» Андрей Карбовнык, передает местное издание «Вголос».

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«Ко мне неоднократно обращались жители улицы Антоненко-Давидовича и проспекта Красной Калины с информацией о том, что на земельном участке коммунальной собственности на проспекте Красной Калины, 89 самовольно возведено здание, в котором систематически проводят богослужения представители Украинской православной церкви (Московского патриархата). Следует отметить, что на пленарном заседании Львовского городского совета 07.12.2017 я подал депутатский запрос Львовскому городскому голове с требованием обратиться с иском в суд общей юрисдикции о демонтаже объекта самовольного строительства на пр. Красной Калины, 89, и приведении земельного участка к предыдущему состоянию. На сегодня имеются все правовые основания для начала реализации процедуры демонтажа самовольно построенных объектов на этом участке и приведения самого участка к предыдущему состоянию. Несмотря на это, с грубым нарушением сроков, предусмотренных Законом Украины «О статусе депутатов местных советов», мне до сих пор не дано ответа на депутатский запрос», – заявил Андрей Карбовнык.

Депутат Львовского городского совета также требует провести служебное расследование относительно фактов непредоставление ответа на депутатский запрос, сделанный на пленарном заседании Львовского городского совета 07.12.2017 года относительно требования обратиться с иском в суд общей юрисдикции о демонтаже объекта самовольного строительства на проспекте Красной Калины, 89.

На сайте Львовской епархии УПЦ МП пока отсутствуют какие-либо комментарии по поводу этой ситуации.