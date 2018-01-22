"Живую цепь" в Киеве в День соборности показали с высоты птичьего полета (видео)
16:09, 22 января 2018Общество
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Подобные "живые цепи" традиционно организовывают не только в Киеве, но и в других украинских городах.
В понедельник, 22 января, в Киеве жители и гости столицы образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности Украины.
Видео мероприятия с высоты птичьего полета снял фотокорреспондент "Апострофа".
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Отмечается, что акция ко Дню Соборности Украины прошла на киевском мосту Патона. Так, активисты с национальными флагами прошли по мосту с левого берега на правый.
В мероприятии по созданию "живой цепи" через Днепр приняли участие несколько десятков человек.
Как сообщал УНИАН, в День соборности Украины в центре Киева был развернут самый длинный государственный флаг - более километра.
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