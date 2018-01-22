"Живую цепь" в Киеве в День соборности показали с высоты птичьего полета (видео)

В понедельник, 22 января, в Киеве жители и гости столицы образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности Украины.

Видео мероприятия с высоты птичьего полета снял фотокорреспондент "Апострофа".

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Отмечается, что акция ко Дню Соборности Украины прошла на киевском мосту Патона. Так, активисты с национальными флагами прошли по мосту с левого берега на правый.

В мероприятии по созданию "живой цепи" через Днепр приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщал УНИАН, в День соборности Украины в центре Киева был развернут самый длинный государственный флаг - более километра.