Редкие кадры: в сети показали первый состав "Океан Ельзи" (фото)

В сети появились архивные фотографии группы "Океан Эльзы" 22-летней давности.

Читайте такжеВакарчук показал, как родной Львов удивил его на Рождество (фото, видео)

Фотографиями на странице в Facebook поделился пользователь соцсети Андрей Поляков. По его словам, эти изображения были сделаны в 1996 году львовским фотографом Вили Фургалом.

"Продолжаю рубрику "Фото из первых рук". На очереди - фотопленка от львовского фотографа Вили Фургала. "Океан Эльзы" - фотосессия во Львове", - подписал ряд фотографий Андрей.

На черно-белых снимках изображены участники "Океана Эльзы" в первом составе – Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин.