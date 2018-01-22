Редкие кадры: в сети показали первый состав "Океан Ельзи" (фото)
15:53, 22 января 2018Общество
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Фотографиями на странице в Facebook поделился пользователь соцсети Андрей Поляков. По его словам, эти изображения были сделаны в 1996 году львовским фотографом Вили Фургалом.
В сети появились архивные фотографии группы "Океан Эльзы" 22-летней давности.
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Фотографиями на странице в Facebook поделился пользователь соцсети Андрей Поляков. По его словам, эти изображения были сделаны в 1996 году львовским фотографом Вили Фургалом.
"Продолжаю рубрику "Фото из первых рук". На очереди - фотопленка от львовского фотографа Вили Фургала. "Океан Эльзы" - фотосессия во Львове", - подписал ряд фотографий Андрей.
На черно-белых снимках изображены участники "Океана Эльзы" в первом составе – Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин.
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