Вакарчук назвал главный риск соцсетей

Социальные сети сократили расстояния, но и разъединили людей. В соцсетях пользователи всегда видят то, что предлагает программа, которая подбирает музыку, фильмы, политические новости, информацию и даже "друзей", исходя из предыдущих предпочтений.

Об этом пишет лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в своем блоге.

Он подчеркивает, что это удобно, однако постепенно это влияет на личное представление о мире.

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"Когда в реальном мире мы встречаем кого-то с другим мировоззрением, мы не просто не согласны с ним или ней, мы точно знаем, что этот человек не прав. Ведь целый мир вокруг нас думает одинаково! А значит все, что иначе – отклонение или шизофрения. Или больше – сознательная диверсия. И вот здесь кроется главная опасность: в какой-то момент мы уже не можем отделить просто неприемлемую для себя точку зрения не только от невежества, но и от настоящей информационной диверсии", – пишет Вакарчук.

Он добавляет, если проанализировать информацию в реальном мире и ту, которую получаем в соцсетях, можно перестать доверять любой информации, новостям и даже друзьям.

"Мы становимся одинокими и растерянными младенцами в реальном мире. И мы бежим обратно в виртуальный мир. Там мы опять могучие, святые и мудрые одновременно. И, как наркоман зависим от опиума, мы только там чувствуем себя уверенно", – считает музыкант.