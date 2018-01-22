Спасенные во время теракта в Кабуле украинцы скоро вернутся на родину – посол

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявляет, что спасенные во время теракта в отеле в Кабуле украинцы в ближайшие дни должны вернуться на родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил каналу «112 Украина».

Говоря о гражданах Украины, которые во время совершения теракта находились в отеле Intercontinental, дипломат отметил, что сначала их доставили на базу в Кабуле, где они находились в безопасности.

По словам Никитюка, в настоящее время «все они там не находятся, поскольку некоторые из них вернулись в свои рабочие офисы в Кабуле, а некоторые уехали в гостиницу для того, чтобы забрать свои документы и личные вещи».

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«В ближайшие дни, как меня заверили в авиакомпании «Украинские крылья», будет организовано их возвращение на родину рейсовыми самолетами», - сказал он.

Кроме того, посол отметил, что сегодня в Кабул прибыл консул Посольства Украины в Таджикистане и Афганистане.

«Он осуществит все необходимые консульские действия, после чего тела погибших будут доставлены в Украину. Предварительно планируется, что это может быть спецрейс также авиакомпании «Украинские крылья», - сказал Никитюк.

Он также отметил, что консул должен дать окончательный ответ на вопрос относительно окончательного количества погибших граждан Украины: «Или их всего семь, или есть основания полагать, что их может быть больше».

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли, по меньшей мере, 43 человека.

Удалось спасти 126 человек, среди них - 41 иностранец. По предварительным данным, спасены 19 граждан Украины, которые были эвакуированы на военную базу в безопасное место.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан».