В Польше наказали троих человек, которые вытерли ноги об украинский флаг

Троих молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця Нижнесилезского воеводства сорвали украинский флаг, потоптали и вытерли об него свою обувь, наказал суд. Они должны вернуть владельцу эквивалентную за него сумму и заплатить штраф.

Об этом сообщает "Польское радио".

Флаг висел над входом в Судетскую промышленно-торговую палату, его повесило агентство по трудоустройству Smart Work, офис которого находится в доме. В прошлом году видеокамера муниципальной стражи зафиксировала молодых людей, которые сняли со здания флаг, а потом растоптали его и вытерли о знамя свою обувь.

Читайте такжеВо Львове прошел факельный марш по случаю годовщины со дня рождения Бандеры

Муниципальная стража задержала нарушителей на месте и вызвала полицию, а на своем портале сообщила, что "осуществлено публичное надругательство, уничтожен и поврежден" флаг, а задержанные подозреваются в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Польши.

Согласно статье, тот, кто в Польше презирает, уничтожает, повреждает или устраняет один из государственных символов иностранного государства, установленный в общественном месте представительством этого государства или в соответствии с распоряжением польского органа власти, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года.

Однако полиция Свидницы предъявила задержанным обвинения в "краже и уничтожении имущества", заявив, что над флагом не было совершено надругательство, поскольку он вывешен в частном порядке, а не правительством или органом власти.

Правонарушения совершили 20-летняя Катажина С., 21-летняя Марта В. и 25-летний Анджей Б. За уничтожение украинского флага они должны заплатить фирме по посредничеству труда 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года во время Марша независимости в Польше сожгли украинский флаг.