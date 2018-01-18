В киевской поликлинике начали торговать колбасой (фотофакт)

В коридоре одной из киевских поликлиник открылась точка по продаже колбасы и сыра.

Об этом в своем Facebook сообщила журналистка Ольга Сытник.

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По словам журналистки, подобное ноу-хау можно встретить в поликлинике №3, которая находится на Дорогожичах.

Пользователи в комментарии к публикации сообщили, что аналогичные "магазинчики", в которых торгуют даже беляшами есть и в других местах и даже в детских поликлиниках.

Как сообщал УНИАН, половина ларьков с фаст-фудом в Киеве работают с нарушениями. Больше всего нарушений было выявлено в салатах, фарше, мясе, колбасах и молочной продукции.