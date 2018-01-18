В киевской поликлинике начали торговать колбасой (фотофакт)
19:26, 18 января 2018Общество
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Пользователи в комментариях сообщили, что аналогичные "магазинчики" есть и в других местах, даже в детских поликлиниках.
Импровизированный магазин находится в поликлинике на дорогожичах / Facebook Ольга Сытник
В коридоре одной из киевских поликлиник открылась точка по продаже колбасы и сыра.
Об этом в своем Facebook сообщила журналистка Ольга Сытник.
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По словам журналистки, подобное ноу-хау можно встретить в поликлинике №3, которая находится на Дорогожичах.
Пользователи в комментарии к публикации сообщили, что аналогичные "магазинчики", в которых торгуют даже беляшами есть и в других местах и даже в детских поликлиниках.
Как сообщал УНИАН, половина ларьков с фаст-фудом в Киеве работают с нарушениями. Больше всего нарушений было выявлено в салатах, фарше, мясе, колбасах и молочной продукции.
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