Следователи ГПУ пришли с обыском к главе Госслужбы занятости - источник

Сегодня утром сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыск в кабинете и.о. главы Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил источник в Государственной службе занятости.

Читайте такжеВ ГПУ рассказали о причинах обысков в "Укргазвыдобування"«В кабинете председателя обыск был утром. Генеральная прокуратура», - сказал собеседник агентства.

В то же время пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в комментарии УНИАН отметил, что не владеет информацией об обысках у и.о. председателя Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко.

Напомним, 9 ноября прошлого года столичные следователи прокуроры провели обыски в служебных помещениях департамента противодействия таможенным правонарушениям и департамента по работе с кадрами Государственной фискальной службы Украины.