Поставщик военного снаряжения "ДНР" приехал отдыхать на Прикарпатье и был задержан

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками прокуратуры задержали в Ивано-Франковской области бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение террористической организации «ДНР».

Как сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Ивано-Франковской области Мария Рымар, задержание состоялось вчера, 17 января.

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«Правоохранители установили, что уроженец Мариуполя в последнее время проживал во временно оккупированном Донецке. Он зарегистрировал по псевдозаконодавству оккупантов коммерческую структуру, которая участвовала в обеспечении военным снаряжением и амуницией незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», - отметила пресс-секретарь.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из Российской Федерации через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска. Он полностью платил все «налоги» в фейковые структуры боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Оперативники СБУ задержали сообщника террористов в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, недавно во Львове СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях.