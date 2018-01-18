Более трети украинцев доверяет соцсетям, как источнику информации - опрос

Среди источников информации в рейтинге доверия лидирует украинское телевидение, которому верит почти половина опрошенных (49%).

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 23 ноября до 4 декабря 2017 года среди 1200 респондентов, сообщает Правительственный курьер.

Второе место занимают украинские интернет-сайты (41%). На третьем — социальные сети. Далее украинские пресса и радио с рейтингом доверия 33 и 29% соответственно.

Таким образом, более трети украинцев воспринимают социальные сети, как достоверный источник информации. Издание также отмечает, что у двух третих украинцев (66,88%), которые пользуются интернетом, есть аккаунты в Facebook.

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Напомним, что основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал изменения в порядке выдачи новостей в ленте соцсети. Он пояснил, что стал получать все больше жалоб на то, что массово производимый контент, в том числе новости, начинает вытеснять из новостных лент сообщения от близких и друзей.

Поэтому количество новостей, сообщений компаний и организаций в ленте будет ограничено в пользу постов от ваших "друзей".