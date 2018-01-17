Тарифы от президента привели к приостановке обучения в украинских вузах – Сергей Соболев

Тот факт, что из-за нехватки средств на оплату коммунальных тарифов в вузах Украины приостанавливают учебу, свидетельствует о провальной тарифную политику президента.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев с парламентской трибуны.

«Главный вузов страны - Киевский национальный университет им. Т.Шевченко - прекращает обучение за нехватки средств на оплату коммунальных услуг, переводит студентов на дистанционное обучение и продолжает учебный процесс в месяц, до июля 2018 года, - сообщил он. - Это еще вам надо подтверждение того, что преступная схема «Роттендам +», в которой отмывают миллиардные средства, действует не в интересах государства, а в интересах олигархических групп, которые на этом наживаются? »

Политик напомнил, что «Батькивщина» не раз заявляла о том, что преступная схема «Роттендам +» доведет страну до финансового и экономического банкротства.

Сергей Соболев отметил, что парламентская правящее большинство вместе с Оппозиционным блоком должен отвечать за то, что в свое время продлили срок полномочий действующего состава НКРЕКП (комиссии, утверждает тарифы) и позволила президенту назначать дополнительного членов Комиссии.

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Учитывая эту ситуацию «Батькивщина» призывает парламент срочно рассмотреть вопрос о назначении нового состава НКРЕКП.

По сообщениям СМИ, обучение прекращено не только в университете имени Шевченко, но и в других вузах Украины. Так, например, крупнейший львовский университет «Львовская политехника» планирует перевести в феврале 2018 всех студентов на дистанционное обучение.

Как сообщал УНИАН, студентов университета имени Шевченко перевели на дистанционное обучение. Причина - отсутствие средств для оплаты за тепло и электроэнергию.