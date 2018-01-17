Дважды в одну реку: Штепа планирует снова стать мэром Славянска

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которой грозит пожизненное заключение за ряд уголовных преступлений, планирует вернуться в кресло городского головы.

Об этом она заявила в эфире местного телеканала TheSplus, передает "Остров". По словам Штепы, во время походов по магазинам и рынкам Славянска люди просили ее снова стать мэром города.

"Везде, где люди меня видели, все обнимали, целовали и говорили: "Неля Игоревна, мы вас ждем, вы должны быть мэром". Может быть тысячу человек я встретила за эти два дня", – сказала Штепа.

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"Когда я вышла с рынка, я повернулась и сказала своим детям: "Я буду мэром города", – заявила Штепа.

13 января у Штепы истек назначенный судом срок действия меры пресечения. По поводу избрания меры пресечения прокуроры будут обращаться уже в новый состав суда. 11 января две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе по делу экс-мэра Славянска.

Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей объявили окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре отмечают, что Штепе грозит пожизненное заключение. Она обвинения прокуратуры отвергает.