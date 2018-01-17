С 20 января проезд в общественном транспорте для пенсионеров Львовщины станет платным
15:10, 17 января 2018
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Перевозчики отмечают, что законодательно льготный проезд для пенсионеров не предусмотрен.
На Львовщине проезд в общественном транспорте для пенсионеров станет платным / фото dyvys.info
Начиная с 20 января в общественном транспорте Львова и области проезд для пенсионеров станет платным.
Такое решение приняли автотранспортные предприятия региона, отмечает Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков.
Перевозчики отмечают, что льготы пенсионерам не предусмотрены законом.
"Ситуация заходит в тупик из-за нерешения этой проблемы со стороны Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Пенсионерам льготы на транспортные услуги не предусмотренные Законами Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в последнее время наблюдается повышение цен в маршрутках в нескольких регионах Украины.
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