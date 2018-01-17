С 20 января проезд в общественном транспорте для пенсионеров Львовщины станет платным

Начиная с 20 января в общественном транспорте Львова и области проезд для пенсионеров станет платным.

Такое решение приняли автотранспортные предприятия региона, отмечает Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков.

Перевозчики отмечают, что льготы пенсионерам не предусмотрены законом.

"Ситуация заходит в тупик из-за нерешения этой проблемы со стороны Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Пенсионерам льготы на транспортные услуги не предусмотренные Законами Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в последнее время наблюдается повышение цен в маршрутках в нескольких регионах Украины.