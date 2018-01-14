В Бердичеве торжественно открыли отреставрированный театр

В Бердичеве на Житомирщине сегодня торжественно открыли отреставрированный театр. Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли руководители власти, депутаты разных уровней, жители города, общественность и журналисты.

Театр рассчитан на 420 гостей, в том числе - на людей с особыми потребностями, поскольку здесь обустроены места под тележки.

В разговоре с журналистами бердичивляны радовались тому, что в городе произошло такое событие, как открытие восстановленного театра.

После торжественного перерезания ленты участники мероприятия - власть, пресса и приглашенные - имели возможность осмотреть театр.

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Как сообщал УНИАН, работы над восстановлением театра начались в 2015 году и завершились в конце 2017 года за счет средств Государственного фонда регионального развития (15 млн.грн.) и софинансирования из местного бюджета. За это время провели реконструкцию здания с учетом всех требований, украсили фасады, залы, сцену, приобрели и установили необходимое звуковое и световое оборудование. Работы проводились с максимальным сохранением аутентичности.

6 октября председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич проверил, как совершались работы по восстановлению театра в Бердичеве. Общая сметная стоимость проекта составляет 28,3 млн грн.