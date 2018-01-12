На открытие Бердичевского театра ожидают послов Израиля и Польши - ОГА
Открытие пройдет при участии руководства области, а также местных депутатов, представителей бизнеса, меценатов, жителей города.
В воскресенье, 14 января, в г. Бердичев состоится долгожданное открытие музыкально-драматического театра на Европейской.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, "свое участие подтвердили Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Елиав Белоцерковски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша Ян Пекло".
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Открытие пройдет с участием руководства области – председателя ОГА Игоря Гундича, председателя областного совета Владимира Ширмы, а также местных депутатов, представителей бизнеса, меценатов, жителей города.
Напомним, отреставрированный театр сможет принимать по 420 гостей, в том числе людей с особыми потребностями – в культурном заведении обустроены места под тележки.