На открытие Бердичевского театра ожидают послов Израиля и Польши - ОГА

В воскресенье, 14 января, в г. Бердичев состоится долгожданное открытие музыкально-драматического театра на Европейской.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, "свое участие подтвердили Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Елиав Белоцерковски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша Ян Пекло".

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Открытие пройдет с участием руководства области – председателя ОГА Игоря Гундича, председателя областного совета Владимира Ширмы, а также местных депутатов, представителей бизнеса, меценатов, жителей города.

Напомним, отреставрированный театр сможет принимать по 420 гостей, в том числе людей с особыми потребностями – в культурном заведении обустроены места под тележки.