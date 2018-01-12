Дискуссия о языковой статье закона об образовании не завершена - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что дискуссия вокруг языковой статьи закона об образовании еще не закрыта.

Об этом она сказала в интервью "5 каналу".

"Я думаю, что нет (дискуссия не закрыта – ред.). Ведь на самом деле, как только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, начнется новая дискуссия. И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе об общем среднем образовании обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции разных крайних точек зрения", – отметила она.

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"А нам нельзя с этим законом не спешить, в связи с тем, что за ним вся реформа среднего образования. Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это есть путь создания украинского государства", – отметила министр.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 по языку образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

8 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение, согласно которому рекомендовала украинской власти сбалансировать положения языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.