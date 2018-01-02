Девушка-боец АТО умерла от страшной болезни (фото)

09:19, 02 января 2018
Общество
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Уход Ольги оказался очень тяжелым и мучительным, она умерла в госпитале.

Зеленюк умерла от рака / фото facebook.com

В Италии в госпитале умерла тяжелобольная девушка-боец АТО Ольга Зеленюк. Об этом в Facebook сообщают ее друзья и родственники.

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"Оля ушла в другой мир в госпитале в Италии, несколько дней назад она очень хотела вернуться в Украину, просила, и даже принято было решение возвращаться, но... врачи сказали, что состояние критическое... Уход оказался очень тяжелым и мучительным... Оля с мужем - участники АТО, служили вместе, поженились", - написала Эмма Шиманович.

В 2015 году у девушки обнаружили рак, с которым она боролась до последнего. 

Зеленюк умерла от рака / фото facebook.com

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2017 года от лейкемии скончался ветеран АТО, подполковник Нацгвардии Дмитрий Давыденко.

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