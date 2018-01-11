В Украину не пустили российского журналиста

В Украину не пустили корреспондента российского ВГТРК Олега Пакшина, который прибыл в страну с якобы туристическими целями. Об этом он написал в Instagram, приложив фото документа с решением об отказе в пересечении границы.

Пакшин утверждает, что провел сутки в аэропорту "Борисполь" в ожидании выдворения в Стамбул, откуда он прибыл в украинскую столицу.

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Как сообщает "РИА Новости", по словам журналиста, после собеседования ему выдали решение о недопуске в страну, в качестве причины указав, что он не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины.

Ранее в Киеве задержали журналиста российского телеканала НТВ.