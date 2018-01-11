Адвокаты дочери Ноздровской: у нас очень много вопросов к следствию

Адвокаты дочери убитой правозащитницы Ирины Ноздоровской заявляют, что многие обстоятельства, на которые ссылается следствие, между собой не согласуются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитники потерпевшей Анастасии Ноздровской - Тамила Ульянова и Александр Панченко - заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Многие из тех обстоятельств, на которые ссылается следствие, которые они открывают и доносят до общества - они сами между собой не согласуются. У нас возникли вопросы не потому, что мы верим или не верим, что Юрий Россошанский мог совершить указано убийство. У нас сомнения возникли после того, как полученная нами при осуществлении определенных процессуальных действий, с той же Анастасией, информация и обстоятельства начали полностью противоречить тем обстоятельствам, которые начали предоставляться следствием как обоснование вины Россошанского», - сказал Панченко.

Однако, по словам Ульяновой, сейчас в предоставленных адвокатам для ознакомления материалах уголовного дела отсутствует информация о разработке других версий убийства, которые были обозначены после общения следователей с дочерью Ноздровской. Адвокат отметила, что поэтому непонятно, разрабатывались они вообще или нет.

«Мне не понятно, почему нас не допускают к материалам дела. Возможно, чтобы мы не увидели каких-то деталей или противоречий, или ошибок в следствии. Возможно следствию необходим какой-то период для того, чтобы всё это правильно оформить и подтянуть к той версии, которую они нам сегодня показали. У нас очень много вопросов к следствию», - отметила Ульянова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Анастасия Ноздровская призвала правоохранителей предоставить её адвокатам доступ ко всем материалам дела об убийстве её матери. По словам дочери, её представителям предоставили всего 10-15% материалов производства.

Также Анастасия Ноздровская заявила, что не верит в основную версию полиции об убийстве ее матери - что ее убил Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осуждения которого добилась в суде Ирина Ноздровская.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

10 января первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой было обнаружено ДНК Юрия Россошанского.