Русское Радио-Украина уличили в несоблюдении языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на основании мониторинга соблюдения языковых квот назначил внеплановую проверку «Телерадиоорганизации «Русское Радио» - Украина», сообщила пресс-служба регулятора.

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«Мониторингом эфира радиостанции 4 декабря 2017 зафиксировано признак нарушения лицензиатом требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку доля ведения программ на государственном языке составляла 52%», - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, с 08 ноября 2017 года доля должна составлять не менее 55%. В пресс-службе добавили, что после проведения проверки Национальный совет примет соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций. Согласно этому документу, доля песен на государственном языке в эфире радиостанций должна составлять не менее 25% в промежутках времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00, а доля ведения передач на украинском языке должна составлять не менее 50%. С ноября 2017 года эти нормы увеличились до 30% и 55% соответственно.

Осенью радио "Люкс ФМ" оштрафовали на 50,5 тысяч гривен за несоблюдение языковых квот.