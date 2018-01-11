В больнице Днепра открыли библиотеку для маленьких пациентов (видео)

В областной детской больнице Днепра открыли пункт буккроссинга для маленьких пациентов.

Прямо в корридоре больницы появились разноцветные полки с книгами, сообщает ТСН. На полках находита более 300 книг, большинство из которых детские, но есть также литература и для родителей маленьких пациентов.

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Каждый желающий может взять книгу без какой-либо записи, либо же оставить для пользования других одну из своих книг.

Директор больницы считает, что такая практика поможет улучшить психологическое состояние пациентов.

«Это вещи, которые отвлекают ребенка от этого непонятного страха, который всегда вызывает больница», - отметил директор областной детской больницы Александр Хитрик.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года в Харькове открылась первая уличная библиотека.