В Харькове открылась первая уличная библиотека (фото)
Почитать книги может любой желающий, но уносить их с собой запрещается. Книжный ассортимент меняется через несколько дней.
Возле Харьковского литературного музея, который находится на ул. Багалея, 6, открылась уличная библиотека, сообщает 057.ua. Идея создания принадлежит сотрудникам литературного музея. Библиотека под названием «Книжная Клюмба» состоит из 4 витрин, которые защищены стеклами.
Читайте такжеВ Харькове установили автомат для переработки пластика, который выдает подарки (фото)Взять почитать книги может любой желающий, но уносить их с собой запрещается. Почитать книгу можно в теплое время года с 10:00-17:00.
«Книжный ассортимент меняется через несколько дней. У нас специально собраны книги по жанрам. Для уличной библиотеки у нас отобрана: детская литература, современная литература, украинская литература, зарубежная литература, классика, образовательная литература и общественно-политическая. За время работы библиотеки случаев вандализма не было», - говорит одна из сотрудниц Харьковского литературного музея.
Это первая уличная библиотека, которая появилась в Харькове. Книги читает молодежь и люди старшего поколения. Также у нас проводятся буккросинги.
Первый букроросинг состоялся 10 июля. Специальным гостем был украинский актер театра «Арабески» Мисько Барбара, который тоже подарил харьковчанам свои книги», - говорит научный сотрудник Харьковского литературного музея. 25 июля планируется устроить буккросинг с участием известного украинского поэта и прозаика Сергея Жадана.