На Донетчине после введения безвиза резко увеличился спрос на загранпаспорта

В Донецкой области в прошлом году оформили рекордное количество паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

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Об этом сообщает Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области.

Отмечается, что в 2017 году в подразделения Главного управления ГМСУ в Донецкой области обратились для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу и получили более 114 тысяч жителей Донецкой области.

При этом отмечается, что по сравнению с 2016 годом число желающих получить загранпаспорт увеличилось почти на 51 тысячу человек. Спрос в основном возрос за счет возможности путешествовать в страны Европейского Союза без оформления виз.

В ведомстве подчеркивают, что административные услуги предоставляются всем жителям Донецкой области без исключения, при этом паспорт гражданина Украины и документ для выезда за границу могут оформить и получить жители и неподконтрольной территории.