Полиция установила последние часы жизни правозащитницы Ноздровской

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юриста Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.

Об этом он сказал журналистам после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют найти убийц женщины, передает ТСН.

"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не установлены, думаю, за завтрашний день проработаем", - заявил он.

Согласно экспертизе, по словам Ценова, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того , как нашли тело.

«Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом», - добавил Ценового.