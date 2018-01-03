Пограничники не пропустили в Крым российского певца - СМИ

Украинские пограничники не пропустили в аннексированный Крым российского певца Евгения Кемеровского.

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Об этом сообщила начальница пресс-службы Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко, пишет Радио Свобода.

Она отметила, что пограничники не пропустили Кемеровского на полуостров с материковой части Украины из-за отсутствия у него спецразрешения, которое выдают в органах Государственной миграционной службы. Доценко отметила, что такой документ иностранцы и люди без гражданства должны иметь для пересечения административной границы с полуостровом.

По словам источника из КПВВ «Чонгар», российский певец при прохождении пограничного контроля вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма, и поэтому намерен получить специальное разрешение для пересечения админграницы.

Публичных комментариев самого Кемеровского по этому поводу нет.