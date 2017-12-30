В Кривом Роге загадочно сгорела треть архива прокуратуры

В Кривом Роге в центральном городском районе в результате пожара в помещении прокуратуры №1 сгорела часть архива.

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Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар возник сегодня ночью, 30 декабря. Огнем было охвачено подвальное помещение прокуратуры, где хранились архивные дела. Датчики пожарной безопасности сработали поздно. Поэтому спасатели прибыли на место происшествия в 8:00. Пожар был ликвидирован около 09.30. Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.