В Кривом Роге загадочно сгорела треть архива прокуратуры
13:12, 30 декабря 2017Общество
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Датчики пожарной безопасности сработали поздно, из-за чего спасатели прибыли с опозданием.
Пожар тушили сегодня утром / 1kr.ua
В Кривом Роге в центральном городском районе в результате пожара в помещении прокуратуры №1 сгорела часть архива.
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Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Пожар возник сегодня ночью, 30 декабря. Огнем было охвачено подвальное помещение прокуратуры, где хранились архивные дела. Датчики пожарной безопасности сработали поздно. Поэтому спасатели прибыли на место происшествия в 8:00. Пожар был ликвидирован около 09.30. Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.
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