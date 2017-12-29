В новогоднюю ночь для житомирян состоится праздничное действо в центре города

17:28, 29 декабря 2017
Общество
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Новогодние мероприятия стартуют 31 декабря в 23.00 на площади Королева.

В центре Жимтомира відбудепться праздничное действо / zt-rada.gov.ua

В новогоднюю ночь для житомирян состоится праздничное действо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 31 декабря в 23. 00 стартует новогоднее праздничное действо на площади Королева.

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"В программе праздника - Светлана Никонорова, Лена Дарк, группы DELICAT, Moraru и ВулБа. До 5 утра житомирян будет развлекать DJ", - сказано в сообщении.

Главные секреты Нового года организаторы не раскрывают, приглашая житомирян праздновать вместе и обещают им много сюрпризов.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области поздравили с Новым годом детей, проживающих в радиационно-загрязненных зонах.

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Теги: #Житомир#Новый год#Новый год в Житомире