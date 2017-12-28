В оккупированный Крым за день не пустили более 30 такси из Украины - Джеппар

Российская оккупационная власть в незаконно аннексированном Крыму запретили более чем 30 украинским таксистам посещать и возить с материковой Украины пассажиров на полуостров.

Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила в социальной сети Facebook.

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"Ответ России на освобождение украинских заключенных на крымском границе. В дополнение к нескольким обыскам в домах крымских татар, которые имели место в Ленинском районе, на «границе» в Крым не пустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей из и в Крым" , - сообщила Джеппар.

"Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров с киевского поезда) получили запрет на въезд в Крым вместе с соответствующими «документами». При разговоре российские пограничники объяснили, что «невъезд» получили из-за якобы нехватки средств для пребывания в Крыму", - отметила первый заместитель министра информполитики.

По ее данным, "речь идет о примерно 30-35 таксистах и авто, которые не смогли заехать в Крым вместе с пассажирами".

Вместе с тем, "пассажиров распустили".

"Фактически последние месяцы РФ усиливает и увеличивает новую волну репрессий, а также «диверсифицирует» инструментарий. Это такая акция, чтобы всегда оставался привкус страха", - заявила Джеппар.

Также она разместила копию документа, который вручают украинским таксистам о запрете посещения полуострова.

Как сообщал УНИАН, министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что в оккупированном Россией Крыму практически не осталось школ с украинским языком обучения.