В аннексированном Крыму практически не осталось украинских школ – Минкульт

Министр культуры Евгений Нищук отмечает, что в оккупированном Россией Крыму практически не осталось школ с украинским языком обучения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международной конференции "Крым 2014-2017: аннексированная культура".

Читайте такжеСмотри украинское: на развитие кинематографа в 2018 году предусмотрено 1 миллиард гривен"Практически уже не осталось украинских школ в Крыму, нарушаются права религиозных организаций, конфессий", - сказал Нищук.

Он отметил, что в оккупированном Крыму происходит "невиданное, циничное нарушение прав на все".

"На получение и сохранение нашего культурного наследия, мирового наследия, нарушение прав человека, нарушение прав всех этнических меньшинств, которые должны развиваться", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». За нее проголосовали 70 стран, против - 26, воздержались - 76.

В резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт, осуждается «ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Также в резолюции содержится требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.