На границе со Словакией и Польшей на несколько километров растянулись очереди из автомобилей

В воскресенье, 24 декабря, на украинско-словацкой границе образовались огромные очереди из автомобилей, которые растянулись на несколько километров. Большой пассажиропоток зафиксирован со стороны Словакии. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

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"С украинской стороны очередей нет. Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским Союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. НА КПП "Ягодин", по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в "Шегинях", имеется в виду на въезд в Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие за рубежом, в европейских странах, на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой", - сказал он.

По его словам, на данный момент предпринимаются меры для того, чтобы ускорить въезд автомобилей в Украину. Также наблюдается увеличение пассажиропотока на КПВВ в зоне АТО. Как рассказал Слободян, очереди образовались несущественные.