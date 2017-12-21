В Одессе объявят конкурс на проект памятника Героям Небесной сотни

Одесский областной совет решил объявить конкурс на проект памятника Героям Небесной сотни. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял сегодня на заседании сессии.

Читайте такжеВ Днепре окончательно переименовали проспект в честь героя Небесной сотни Сергея НигоянаСогласно решению, будет проведен открытый конкурс на лучшее проектное предложение сооружения памятника Героям Небесной сотни, утвержден состав жюри конкурса, положение о конкурсе. На подготовку конкурса определен 4-месячный срок.

«Основной задачей конкурса является воплощение проектных предложений для увековечения памяти судьбоносных событий новейшей истории Украины, связанных с героической борьбой украинского народа за права человека и установлением народовластия в государстве, а также с почтением памяти погибших участников акций протеста в Украине, которые состоялись в течение декабря 2013 года – февраля 2014 года», - сказано в решении.

Будущий монумент планируется установить на земельном участке площадью 0,21 га, который находится в сквере Героев Небесной сотни – напротив первого административного здания Одесского областного совета (проспект Шевченко, 4).

Композиция должна рассказать и донести современным и будущим поколениям историю о жертвенном подвиге украинцев.

Премиальный фонд – 50 тыс. грн. Первая премия составит 30 тыс. грн, вторая – 15 тыс., третья премия – 5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2016 года Одесский областной совет согласовал размещение памятника Героям Небесной сотне перед зданием Одесского областного совета. На месте будущего монумента пока установлен памятный камень.