Каждому восьмому украинцу не хватает денег на еду - опрос

В Украине по состоянию на 2017 год уровень бедности составляет 12%, в прошлом году он достигал 17%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которые были озвучены сегодня на пресс-конференции исполнительным директором Киевского международного института социологии (КМИС) Натальей Харченко.

Отмечается, что уровень бедности - это количество населения, которому не хватает денег на еду.

«Показатель, который мы выбрали - это динамика уровня бедности в Украине. Обычно для измерения этого показателя подход, который мы используем в течение 25 лет, - это субъективная оценка финансового положения респондентов. Для того чтобы измерить уровень бедности, мы отбираем тех людей, которые говорят, что им не хватает денег даже на еду. За 10 лет - с 1998 года по 2008 год - уровень бедности снизился с 52% до 11%, и это одно из немногих, но важных достижений Украины», - отметила эксперт.

По словам Харченко, в 2008 году после начала мирового финансового кризиса уровень в Украине бедности вырос, а затем упал до 9% в 2013 году.

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«После начала военного конфликта в 2014 году наблюдается рост уровня бедности, в течение 2014-2016 годов вырос почти вдвое до 17%, но затем, в 2017 году произошло снижение уровня бедности до 12%. Это высокий показатель, но за все годы существования Украины как независимого государства он был меньше только в 2008 году до начала финансового кризиса, в 2013 и начале 2014 годов», - сообщила она.

Социолог отметила, что в 2012 году уровень бедности был также на уровне 12%, а во все остальные годы независимости Украины уровень бедности был выше, чем сейчас.

Справка. Все данные получены в результате собственных исследований Омнибус КМИС.

Омнибус КМИС - это регулярный многоцелевой опрос населения, проведенный по заказу сразу нескольких заказчиков с разными задачами. Уже много лет КМИС проводит четыре омнибусных исследования в год.

Методика опроса Омнибус - всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью. В опросе принимают участие около 2 тыс. респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (начиная с 2014 года - кроме АР Крым), по четырехступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях, начиная с 2014 года опросы проводятся только на контролируемой украинскими властями территории.

Данный опрос Омнибус КМИС проводился с 2 по 14 декабря 2017 года.