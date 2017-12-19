Издевательства подростков над сверстниками: как соцсети подняли проблему буллинга в школах (видео)

Одной из самых распространенных проблем в детской среде сегодня является буллинг. Это травля одного ребенка другим, агрессивное преследование, распространено в школах. Издевательства над сверстниками снимают на видео и выкладывают в соцсети. Так огласку получили избиения школьниц в Чернигове, Полтаве, Запорожье.

Реже жертвы сами рассказывают о травля ровесниками. Так на YouTube появилось видео, в котором школьник Китон Джонс рассказывает, как над ним издеваются одноклассники и просит обидчиков не делать больно другим детям. Ролик стал вирусным: за несколько дней его посмотрели более 20 миллионов раз.

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За рубежом от 4 до 50% детей становятся жертвами буллинга. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере четверть украинских детей подвергались травле ровесников. По данным исследований, за последние 20 лет буллинг не стал более распространенным явлением. Просто Интернет вывел эту проблему на новый уровень.